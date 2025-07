Nel 2025, la Carta Acquisti continua a rappresentare uno strumento di sostegno economico fondamentale per le famiglie italiane in difficoltà. Si tratta di una misura governativa che prevede l’erogazione di un contributo mensile destinato all’acquisto di beni di prima necessità. Con le nuove modifiche introdotte quest’anno, è importante conoscere in dettaglio chi può richiederla, quali sono i requisiti, e come funziona la procedura di richiesta.

Cos’è la Carta Acquisti e a cosa serve

La Carta Acquisti è una carta elettronica prepagata ricaricata ogni due mesi con un importo fisso, utilizzabile per coprire spese essenziali come:

generi alimentari,

prodotti per l’igiene,

medicinali.

Non è valida per l’acquisto di beni non essenziali né per il pagamento di bollette non autorizzate. L’obiettivo è duplice: offrire un supporto concreto ai nuclei più fragili e incentivare l’acquisto presso i negozi convenzionati, sostenendo anche l’economia locale.

Requisiti 2025 per ottenere la Carta Acquisti

Per accedere alla Carta Acquisti nel 2025, il richiedente deve soddisfare una serie di requisiti specifici:

Cittadinanza e residenza: essere cittadino italiano o regolarmente residente in Italia.

Età:

almeno 65 anni, oppure

genitore di un minore di età inferiore ai 3 anni.

Situazione economica: il reddito familiare deve essere inferiore alle soglie ISEE stabilite dal governo, che variano in base alla composizione del nucleo familiare.

Assenza di altri benefici: chi percepisce altre forme di sostegno economico statale (es. Reddito di Cittadinanza o Assegno di Inclusione) potrebbe non essere compatibile con la Carta Acquisti.

Documenti richiesti per la domanda

Per presentare la domanda è necessario predisporre i seguenti documenti:

Documento d’identità valido;

Codice fiscale;

Attestazione ISEE in corso di validità;

Eventuali certificazioni aggiuntive richieste dal Comune o dall’INPS.

Come richiedere la Carta Acquisti nel 2025

La domanda può essere presentata:

Online tramite il sito ufficiale dell’INPS (è richiesta l’autenticazione con SPID, CIE o CNS);

Di persona presso:

gli uffici postali abilitati,

gli sportelli comunali,

i centri di assistenza fiscale (CAF).

Una volta presentata la domanda, l’INPS procederà con la valutazione. In caso di esito positivo, la Carta Acquisti verrà spedita all’indirizzo del richiedente entro circa 60 giorni.

Importo erogato e utilizzo della Carta

L’importo standard della Carta Acquisti è di 80 euro bimestrali (40 euro al mese). Tuttavia, l’ammontare potrebbe essere soggetto ad aggiornamenti annuali e variazioni legate a iniziative locali.

La carta è utilizzabile esclusivamente presso gli esercizi convenzionati, facilmente riconoscibili grazie agli appositi adesivi. In alcuni casi, i comuni offrono ulteriori sconti o agevolazioni per chi utilizza la Carta Acquisti presso negozi locali aderenti al programma.

Dove si può usare la Carta Acquisti

La Carta Acquisti può essere utilizzata per:

fare la spesa in supermercati convenzionati;

acquistare farmaci in farmacia;

comprare beni per l’igiene personale e della casa.

Non è utilizzabile per:

acquisti online,

ristoranti,

beni superflui.