Anche per il 2025 è prevista la Carta “Dedicata a te”, conosciuta come Bonus Spesa, una misura a sostegno delle famiglie italiane con basso reddito. Il contributo, pari a 500 euro, sarà erogato sotto forma di carta prepagata e potrà essere utilizzato per l’acquisto di beni di prima necessità, carburante e abbonamenti ai trasporti pubblici.

Cos’è la Carta “Dedicata a te”

La Carta “Dedicata a te” è una carta prepagata nominativa, distribuita da Poste Italiane, caricata con un contributo fisso di 500 euro. È destinata all’acquisto di:

Prodotti alimentari di prima necessità

Carburante per l’automobile

Abbonamenti per il trasporto pubblico locale

Non è possibile usarla per altri tipi di beni o servizi.

A chi spetta il Bonus Spesa 2025

Il bonus è destinato ai nuclei familiari che rispettano determinati requisiti economici e anagrafici.

Requisiti principali:

ISEE ordinario non superiore a 15.000 euro

Residenza in Italia e iscrizione all’anagrafe comunale

Non essere già beneficiari di altri strumenti di sostegno al reddito come:

Reddito di cittadinanza

Carta Acquisti

NASpI

DIS-COLL

Cassa integrazione

Altri ammortizzatori sociali

Priorità assegnazione:

Nuclei familiari con almeno tre componenti

Presenza di minori nel nucleo

ISEE più basso in ordine decrescente

Quando arriva la Carta “Dedicata a te”

Al momento non è stata ancora pubblicata la data ufficiale di erogazione per il 2025. Nel 2024, il decreto ministeriale fu emanato a giugno, e le carte furono distribuite a partire da settembre.

Per il 2025 si prevede un calendario simile, ma potrebbero esserci ritardi, poiché il decreto non è ancora stato pubblicato. Si attende l’autorizzazione formale da parte del Ministero dell’Agricoltura.

Come viene assegnato il bonus

Non è necessario fare domanda. I beneficiari saranno selezionati automaticamente da INPS e Comuni, utilizzando i dati già presenti nei rispettivi archivi.

Procedura:

Dopo il decreto, l’INPS trasmette le liste dei potenziali beneficiari ai Comuni

I Comuni verificano le informazioni e comunicano direttamente alle famiglie l’assegnazione della carta

Le famiglie potranno ritirare la carta negli uffici postali

Criteri di distribuzione tra i Comuni

Il numero di carte disponibili sarà definito in base a due parametri:

50% in base al numero di abitanti residenti nel Comune

50% in base alla differenza tra il reddito medio del Comune e la media nazionale

I Comuni con un reddito pro capite inferiore alla media nazionale avranno quindi una quota maggiore di carte a disposizione.

Cosa si può acquistare con il bonus

Il valore di 500 euro potrà essere utilizzato solo per determinate spese, tutte legate ai bisogni essenziali:

Prodotti alimentari ammessi:

Carne e pesce fresco

Latte, formaggi e yogurt

Pane, pasta, riso, legumi

Frutta, verdura, miele

Zucchero, cioccolato, alimenti per bambini

Altri usi consentiti:

Carburante per veicoli

Abbonamenti ai trasporti pubblici locali

Non sono ammessi acquisti di beni non alimentari, elettronica, abbigliamento o altri servizi.

In sintesi

Voce Dettagli

Importo 500 euro una tantum

Modalità Carta prepagata da ritirare in Posta

Destinatari Famiglie con ISEE ≤ 15.000 euro, residenti in Italia

Domanda Non necessaria: selezione automatica da INPS e Comuni

Quando arriva Da definire (attesa del decreto), possibile tra settembre e ottobre

Utilizzi consentiti Spesa alimentare, carburante, abbonamenti TPL