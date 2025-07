Controlli congiunti dei Carabinieri di Sorrento, con il supporto del NAS, del NIL e del Nucleo Elicotteri di Pontecagnano, hanno portato alla scoperta di gravi irregolarità in un noto stabilimento balneare di Massa Lubrense, sulla costiera sorrentina.

Particolari criticità sono emerse nel ristorante annesso alla struttura, dove i militari hanno riscontrato la presenza di carne avariata, ghiaccio per cocktail conservato in buste destinate ai rifiuti e una serie di violazioni delle norme sulla sicurezza alimentare e sul lavoro.

Tra le inadempienze accertate: ambienti non conformi alle normative igieniche, mancata formazione del personale e assenza di visite mediche obbligatorie per i dipendenti. Sono sequestrati 36 chili di alimenti non idonei al consumo.

Alla luce delle irregolarità riscontrate, sono elevate sanzioni amministrative per un totale di oltre 20.000 euro. La titolare della società che gestisce lo stabilimento è denunciata all’autorità giudiziaria.