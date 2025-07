Si è tenuta con grande partecipazione la conferenza stampa di presentazione del progetto “Campania Welfare”, presso la sede dell’Ambito Territoriale S01_2. Un’iniziativa di straordinaria rilevanza sociale e territoriale, nata per rafforzare i servizi di assistenza alle famiglie fragili, sostenere i percorsi di autonomia per le persone vulnerabili e promuovere una rete viva di inclusione nei comuni dell’Agro Nocerino-Sarnese. L’Ambito territoriale S01_2 (Scafati, Angri, Sant’Egidio Del Monte Albino e Corbara) è stato tra i primi ambiti della regione Campania ad ottenere un finanziamento di 1 milione di euro, per tre anni, da investire nel progetto “Utopia”. Un grande risultato per l’Azienda consortile tutta. Un grande risultato per i sindaci di Scafati, Pasquale Aliberti, Angri, Cosimo Ferraioli, Sant’Egidio Del Monte Albino, Antonio La Mura, e Corbara, Pietro Pentangelo.

Presenti all’incontro gli assessori ai Servizi Sociali di Scafati, Angri, e Sant’Egidio Del Monte Albino e il consiglio di amministrazione dell’Azienda Speciale Consortile “Comunità Sensibile” guidato dal dottor Luigi Cozzolino.

Con loro i rappresentanti delle associazioni impegnate nel progetto “Utopia”: l’associazione “Apeiron”, la cooperativa sociale “La Rosa di Gerico”, la cooperativa sociale “Il Sollievo” e l’Agenzia per il lavoro e la formazione “Time Vision”.

Ad aprire i lavori è stata la dottoressa Rosaria Dell’Aversana, direttore di Comunità Sensibile, soggetto promotore e motore progettuale dell’intervento. “Noi stiamo costruendo una Grande Città per offrire sempre più spazio ai nostri cittadini. Per allargare l’utenza e dare loro sempre più servizi. Il nostro meraviglioso progetto Utopia abbraccia la famiglia in tutti i suoi settori. Parliamo di oltre 4.000 ore annue di assistenza scolastica, educativa domiciliare, tutoraggio, tirocini retribuiti e percorsi formativi pensati per trasformare le fragilità in risorse. Ci occupiamo cosi dei minori e dei minori disabili in particolare con assistenza scolastica e tutoraggio educativo. Nell’azione B la nostra attenzione passa alla formazione con la creazione di ben tre corsi: un corso di giardinaggio, un corso di promozione turistica e il progetto Asacom. Ben 38 persone a Scafati, Angri, Sant’Egidio e Corbara avranno la possibilità di formarsi, conseguire un attestato valido su tutto il territorio nazionale e percepire anche una indennità di frequenza. L’azione C punta ai tirocini, alla formazione in generale anche nei Comuni dell’Ambito territoriale.”.

A seguire, gli interventi dei Sindaci partner dell’iniziativa, uniti in un forte patto sociale per il territorio:

Il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, ha sottolineato l’importanza della crescente e solida sinergia intercomunale: “La pianificazione porta alla crescita del territorio. Crea una visione per creare nuove opportunità. Noi lavoriamo per dare una possibilità affinché gli ultimi siano nelle stesse condizioni dei primi. Quando la rete tra istituzioni funziona, i servizi diventano più vicini alle persone. Il nostro impegno è lavorare anche per la prospettiva“

Il sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli, ha lodato il lavoro di Comunità Sensibile: “La spesa per i servizi sociali è diventata molto rilevante. Fondamentale cosi attingere a finanziamenti esterni la cui necessità è diventata determinante. Noi dobbiamo spingere per aumentare la capacità progettuale per progetti destinati a sostenere temporaneamente situazioni di disagio sociale”.

Il sindaco di Sant’Egidio del Monte Albino, Antonio La Mura, ha lodato l’Azienda Consortile e il consiglio di amministrazione: evidenziando l’importanza fornita da Campania Welfare: “L’Ambito Territoriale è stato tra i primi ad ottenere il finanziamento. Il progetto rappresenta l’opportunità reale di alleviare le sofferenze. Fondamentale è il riferimento alla formazione per la creazione di curriculum da impegnare nel mondo del lavoro”.

Il sindaco di Corbara, Pietro Pentangelo, ha infine ribadito l’importanza dell’allargamento dei servizi offerti: “E’ fondamentale allargare le risposte alla cittadinanza perché le povertà aumentano molto. Ed è fondamentale dare risposte in maniera complessiva. Nelle azioni previste il cuore della risposta sta nei tirocini formativi”.

Il progetto, articolato in tre azioni chiave – servizi sociali innovativi, formazione professionale retribuita e tirocini di inclusione sociale – è stato accolto con entusiasmo dagli operatori del settore. Si conferma così una visione di welfare moderno, inclusivo, fatto di prossimità, ascolto e presenza quotidiana.

.