Un uomo di 29 anni, residente a Sarno (provincia di Salerno), è stato arrestato dagli agenti del commissariato di polizia locale dopo aver aggredito due operatori sanitari dell’ospedale Villa Malta. L’episodio si è verificato all’interno del pronto soccorso, dove l’uomo si era recato insieme al figlio, affetto da sintomi febbrili.

Secondo quanto riferito, il personale medico ha classificato il caso come codice verde, ritenendo la condizione clinica del minore non grave. Di fronte ai tempi di attesa previsti per i casi non urgenti, il padre avrebbe preteso un intervento immediato, manifestando crescente agitazione.

Le tensioni sono rapidamente sfociate in violenza fisica: l’uomo avrebbe colpito con calci e pugni un medico pediatra e un infermiere in servizio. Entrambi i sanitari hanno riportato lesioni che sono medicate sul posto.

Il tempestivo intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dell’aggressore, che dovrà ora rispondere di violenza e lesioni a pubblico ufficiale, aggravate dal contesto sanitario in cui sono avvenute.