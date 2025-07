Tragedia sul lavoro in un cantiere edile in via Campo Ceraso a Torre Le Nocelle. Un operaio di 41 anni, Giovanni De Luca, ha perso la vita mentre era impegnato in attività di sistemazione di pietre. Le circostanze esatte del decesso sono ancora oggetto di indagine. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo potrebbe essere stato colto da un malore che ne avrebbe causato la caduta, con conseguente trauma cranico.

L’incidente si è verificato alla presenza del padre della vittima, anche lui coinvolto nelle attività di cantiere. È stato proprio il genitore a dare immediatamente l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano.

Indagini in corso e sequestro dell’area

L’area del cantiere è stata sottoposta a sequestro dai carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, giunti insieme ai militari della Stazione di Montemiletto. La Procura della Repubblica di Avellino ha aperto un’inchiesta per accertare le dinamiche dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.

La salma di Giovanni De Luca è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale Moscati di Avellino, dove nelle prossime ore verrà effettuato l’esame autoptico. L’autopsia sarà determinante per stabilire con precisione le cause della morte.

Dolore nella comunità di Mirabella Eclano

Giovanni De Luca, originario di Mirabella Eclano, era sposato e padre di una bambina. La notizia della sua morte ha profondamente colpito la comunità locale. Il sindaco Giancarlo Ruggiero ha espresso il proprio cordoglio, manifestando vicinanza alla famiglia della vittima.

Il 41enne era noto per lavorare regolarmente al fianco del padre in ambito edile. Le indagini, coordinate dalla magistratura, proseguiranno nelle prossime ore per fare piena luce su quanto accaduto.