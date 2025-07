Un curioso errore di stampa ha attirato l’attenzione dei tifosi del Napoli Calcio: sulla nuova maglia ufficiale della stagione 2025/2026, già presentata con orgoglio insieme allo scudetto tricolore, è segnalato un refuso sul badge EA7 cucito sull’orlo della divisa. Il bollino, utilizzato per certificare che si tratta di un prodotto ufficiale EA7, riporta infatti la scritta errata “Autenthic” al posto del corretto “Authentic”. L’errore, apparentemente passato inosservato nelle fasi di produzione e controllo qualità, è diventato virale sui social, dove centinaia di utenti hanno condiviso immagini del badge difettoso.

Il club conferma: errore tipografico della produzione

In seguito alle numerose segnalazioni online, anche la SSC Napoli ha confermato l’esistenza dell’errore, attribuendolo a un problema di stampa da parte del fornitore del badge EA7, il brand sportivo di Emporio Armani che cura le divise del club partenopeo.

Il club ha assicurato che la questione è già presa in carico e si sta valutando come procedere per le maglie già distribuite e per quelle in vendita.

Reazioni e ironia sui social

L’episodio ha scatenato una valanga di commenti ironici da parte dei tifosi, molti dei quali hanno sottolineato con sarcasmo come la maglia con lo “scudetto sbagliato” possa diventare un oggetto da collezione, proprio in virtù dell’errore. Alcuni utenti hanno chiesto se sarà possibile sostituire i badge errati, mentre altri hanno suggerito di lasciarli così come “pezzi unici” del merchandising ufficiale.