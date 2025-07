Un violento incendio è divampato in un capannone situato nella zona industriale di Pastorano, in località Torre Lupara. Le fiamme, sviluppatesi all’interno di uno stabilimento destinato al trattamento dei rifiuti, hanno generato una colonna di fumo denso e scuro, visibile anche da diversi chilometri di distanza, inclusa l’autostrada.

Secondo quanto riferito, l’incendio avrebbe interessato materiale plastico presente all’interno del sito industriale riconducibile all’azienda Sacco, operante nel settore del riciclo.

Ampio dispiegamento di mezzi e personale dei Vigili del Fuoco

Per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’area, sono mobilitate quattro squadre dei Vigili del Fuoco: due provenienti dalla sede centrale del Comando provinciale, una dal distaccamento di Piedimonte Matese e una da Teano. In supporto, sono giunte anche tre autobotti: una della sede centrale, una da Aversa e una dal Comando di Avellino. Sul posto è stata impiegata anche un’autoscala del Comando di Caserta, utilizzata per l’estinzione delle fiamme dall’alto.

Le operazioni di spegnimento si sono rivelate particolarmente complesse a causa della natura del materiale coinvolto, che ha alimentato l’incendio e la formazione del fumo nero. Le autorità stanno monitorando la situazione per valutare eventuali impatti ambientali.

Monitoraggio in corso e valutazione dei danni

Al momento non si registrano feriti, ma la zona è messa in sicurezza per consentire l’intervento dei soccorritori. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.