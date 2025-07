È in corso un’indagine da parte dei Carabinieri della Compagnia di Baiano per accertare le cause di un incendio che, nel pomeriggio di oggi, ha interessato un deposito di articoli per la casa e prodotti per la pulizia situato in via Taverna Campanile. Le fiamme si sono sviluppate rapidamente all’interno del capannone, rendendo necessario l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco di Avellino. Le squadre sono tuttora impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

Non si registrano, al momento, feriti. Le autorità stanno raccogliendo elementi utili per ricostruire la dinamica dell’accaduto e stabilire se vi siano responsabilità.