Il Sindaco di Palma Campania, Nello Donnarumma, ha firmato una nuova ordinanza che vieta espressamente l’uso, l’installazione e la detenzione di bombole di GPL in tutti gli spazi esterni delle abitazioni private. Il divieto si applica a terrazzi, balconi, tettoie, lastrici solari e aree simili presenti sul territorio comunale.

Una misura per la sicurezza pubblica

Il provvedimento nasce dalla necessità di contrastare un’abitudine sempre più diffusa che espone al rischio non solo chi vive nell’abitazione, ma anche i vicini, i passanti e gli operatori che intervengono in situazioni di emergenza. L’utilizzo scorretto delle bombole di GPL in contesti non adeguati rappresenta infatti un pericolo concreto per la pubblica incolumità.

Ordinanza motivata da ragioni di prevenzione

Il Sindaco ha spiegato che la decisione non ha carattere punitivo, ma risponde alla volontà di prevenire incidenti domestici e tutelare la sicurezza della collettività. In particolare, si intende evitare che comportamenti superficiali o imprudenti possano mettere a rischio vite umane e compromettere l’intervento tempestivo delle autorità competenti.

Obblighi e sanzioni

Con l’entrata in vigore dell’ordinanza, sarà vietato collocare o mantenere bombole di GPL in qualsiasi spazio esterno, anche se adiacente all’abitazione. I cittadini sono pertanto invitati a verificare la conformità degli impianti alle normative vigenti. In caso di violazione, sono previste sanzioni amministrative secondo quanto stabilito dalla normativa sulla sicurezza urbana.

Il messaggio dell’Amministrazione

“Abbiamo il dovere di tutelare la sicurezza dei nostri cittadini. Intervenire adesso significa prevenire tragedie in futuro. A Palma Campania non possiamo permettere che la leggerezza metta a rischio la vita delle persone. Chi ha a cuore questa città, deve contribuire a proteggerla”, ha dichiarato il Sindaco Donnarumma.