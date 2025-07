Dopo i giorni di caldo intenso, la Campania è ora interessata da un’allerta meteo di 24 ore che sta causando condizioni climatiche avverse su diverse zone della regione. In particolare, a Napoli si registra una intensa tempesta di fulmini accompagnata da violenti temporali nel Golfo. Nell’area dei Campi Flegrei, a Bacoli, è in corso una vera e propria bomba d’acqua.

Le precipitazioni intense stanno provocando allagamenti nelle strade del centro di Napoli, con tombini ostruiti e caditoie intasate che aggravano la situazione. Le vie della città risultano allagate, creando disagi alla circolazione.

Anche Bacoli è pesantemente colpita: il sindaco Josi Della Ragione ha descritto l’evento come una delle precipitazioni più forti registrate negli ultimi decenni, con oltre 90 mm di pioggia caduti in meno di un’ora, secondo i dati delle stazioni meteo della provincia di Napoli.

Per far fronte all’emergenza, il sindaco ha disposto la disattivazione di tutte le Zone a Traffico Limitato (ZTL) per agevolare il deflusso del traffico. Le forze dell’ordine e gli operatori comunali sono attivamente impegnati sul territorio per gestire le numerose segnalazioni di emergenza. Il primo cittadino ha inoltre invitato i cittadini a prestare massima attenzione e cautela, soprattutto chi si trova alla guida: in caso di condizioni pericolose è consigliato accostare e attendere il miglioramento del tempo.

L’allerta meteo resterà attiva per tutta la giornata, e si prevedono ulteriori disagi. Le autorità locali rassicurano che gli interventi di prevenzione messi in campo nei mesi scorsi consentiranno un rapido deflusso delle acque non appena le condizioni meteo miglioreranno.