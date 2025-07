Un’esplosione ha scosso Torre del Greco. La scorsa notte, un ordigno è stato fatto esplodere nei pressi di un ristorante situato lungo via Litoranea, provocando danni alla struttura dell’attività commerciale. L’episodio, che ha destato forte preoccupazione tra residenti e commercianti della zona, è ora al centro di un’indagine da parte del commissariato di polizia locale.

L’esplosione ha causato seri danni ad alcune parti dell’edificio, anche se, fortunatamente, non si registrano feriti. Gli investigatori stanno cercando di chiarire la natura dell’ordigno e il movente dell’attacco, che al momento non è stato rivendicato. Non si esclude alcuna pista, compresa quella di un’intimidazione legata al racket o ad altri contesti criminali attivi sul territorio.

In seguito all’accaduto, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto un immediato potenziamento delle attività di controllo e sorveglianza nell’intera area interessata, con l’obiettivo di prevenire ulteriori episodi di violenza. Le Forze dell’ordine, già impegnate in azioni di contrasto alla criminalità locale, intensificheranno i presidi in coordinamento con la Prefettura.

“La zona colpita dall’esplosione è oggetto di particolare attenzione – si legge in una nota ufficiale della Prefettura – per la necessità di prevenire episodi di violenza urbana, azioni predatorie e ogni altra manifestazione di illegalità”. Il caso verrà discusso nel prossimo Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, dove saranno valutate nuove misure di contrasto e prevenzione.