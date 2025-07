Il Comune di Benevento lancia il Bonus Energia 2025, una misura straordinaria per contrastare il caro bollette e sostenere le famiglie in maggiore difficoltà economica. L’iniziativa, approvata dalla Giunta Comunale, si inserisce nel più ampio contesto del welfare locale ed è finalizzata a garantire un concreto sollievo nel pagamento delle utenze domestiche di luce e gas.

Finalità e fondi stanziati

Il Bonus Energia è promosso dal Sindaco Clemente Mastella e dall’Assessora ai Servizi Sociali Carmela Coppola, con l’obiettivo di fornire un aiuto economico diretto a chi, a causa dell’aumento dei costi energetici, fatica a sostenere le spese domestiche.

Per il finanziamento della misura sono stati stanziati 266.038,37 euro, in parte derivanti da un avanzo vincolato di 212.136,04 euro, provenienti dall’incremento del canone delle concessioni per la distribuzione del gas metano.

Requisiti per accedere al contributo

Possono presentare domanda i nuclei familiari che, alla data di pubblicazione dell’avviso pubblico, soddisfano i seguenti criteri:

Cittadinanza italiana, UE oppure permesso di soggiorno regolare per cittadini extracomunitari;

Residenza nel Comune di Benevento da almeno 12 mesi;

Indicatore ISEE aggiornato e non superiore a 12.451,09 euro;

Intestazione di un contratto di fornitura di energia elettrica o gas relativo all’abitazione di residenza;

Esclusione per i beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI) pari o superiore a 600 euro mensili.

Importi del bonus in base alla composizione familiare

L’importo del contributo varia in funzione del numero di componenti del nucleo familiare:

Componenti del nucleo Importo del Bonus

1 persona 250 euro

2 persone 350 euro

3 persone 450 euro

4 o più persone 550 euro

Modalità di presentazione della domanda

Le domande saranno valutate dall’Ufficio Servizi Sociali, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. In caso di richieste eccedenti il budget stanziato, verrà redatta una graduatoria secondo i seguenti criteri:

Valore dell’ISEE (priorità a quello più basso);

Numero di componenti del nucleo familiare;

Ordine cronologico di presentazione della domanda.

I contributi verranno accreditati esclusivamente su conti correnti bancari o postali. L’assenza dell’IBAN comporterà l’esclusione automatica dalla graduatoria.

Tempistiche e prossimi passaggi

Sebbene la misura sia già approvata politicamente, sarà possibile presentare domanda solo dopo la pubblicazione dell’avviso ufficiale, prevista per il mese di settembre 2025. Il bando conterrà tutti i dettagli operativi e le modalità per l’invio dell’istanza.