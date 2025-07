Una vettura che percorreva contromano l’Autostrada A2 del Mediterraneo è stata intercettata e bloccata in tempo dalla Polizia di Stato, evitando conseguenze potenzialmente gravissime. Il fatto è avvenuto nel tratto compreso tra gli svincoli di Sala Consilina e Polla, in provincia di Salerno.

La segnalazione e l’intervento della Polizia Stradale

La segnalazione è arrivata agli operatori del Centro Operativo Autostradale, i quali hanno immediatamente attivato la procedura di emergenza. Secondo quanto ricostruito, il veicolo aveva imboccato la carreggiata sud in direzione nord viaggiando nel senso opposto di marcia, lungo la corsia di sorpasso.

La Sottosezione della Polizia Stradale di Sala Consilina, già presente nel tratto autostradale interessato, è intervenuta rapidamente per localizzare e fermare il mezzo.

Attivata la procedura “safety car” per prevenire impatti frontali

Considerata l’elevata pericolosità della situazione, gli agenti hanno attivato la procedura operativa della “safety car”, posizionandosi al centro della carreggiata per rallentare il traffico in arrivo e prevenire collisioni frontali con le auto che viaggiavano nel corretto senso di marcia.

In pochi minuti, il veicolo è intercettato e bloccato in condizioni di massima sicurezza, evitando incidenti e danni a persone o cose.

Conseguenze per il conducente: patente revocata e veicolo fermato

Il conducente è sottoposto agli accertamenti di rito e, al termine delle verifiche, è scattata la revoca della patente di guida. Inoltre, è disposto il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, come previsto dalle normative in materia di sicurezza stradale.