La Polizia Municipale di Napoli ha intensificato i controlli nel quartiere Vomero e nella zona di Chiaia, per garantire la sicurezza alimentare e il rispetto delle norme sul suolo pubblico e della circolazione stradale.

Vomero: sequestrati 150 chili di frutta e verdura esposti abusivamente

Gli agenti dell’Unità Operativa Vomero, con il supporto delle Unità IAES e San Lorenzo, hanno ispezionato tre esercizi commerciali e due venditori ambulanti nelle aree di via Recco, il mercatino di Antignano e piazza degli Artisti. Durante i controlli, sono sequestrati complessivamente 150 chili di frutta e verdura venduti per strada, esposti direttamente a smog e polvere.

La merce sequestrata è successivamente devoluta allo zoo cittadino. Sono riscontrate diverse violazioni, tra cui:

Occupazione abusiva di suolo pubblico con strutture e arredi non autorizzati

Vendita ambulante senza licenza

Commercio itinerante non conforme alla normativa regionale vigente

Quartiere Chiaia: rimossi 16 veicoli per sosta irregolare

Nel quartiere Chiaia, gli agenti del Gruppo Intervento Territoriale dell’Unità Operativa Motociclisti hanno effettuato controlli in via Carducci, via Lomonaco e via Caracciolo. Durante l’operazione sono stati rimossi 16 veicoli parcheggiati in modo irregolare e sono stati elevati 15 verbali per mancato rispetto della segnaletica stradale.