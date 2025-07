Mattinata di forti disagi per i viaggiatori che utilizzano le linee della Circumvesuviana per i loro spostamenti quotidiani. Infatti, come comunicato dall’Ente Autonomo Volturno (Eav) – l’ente che gestisce il trasporto ferroviario regionale – un blackout elettrico verificatosi nella zona di Napoli-Porta Nolana ha provocato lo stop dell’intero servizio ferroviario su tutte le linee vesuviane.

Di conseguenza, i treni sono fermi e nessuna corsa risulta al momento attiva, causando pesanti ripercussioni per migliaia di pendolari.

Inoltre, a causa dell’interruzione totale della rete, non solo il sito web aziendale risulta inaccessibile, ma sono fuori uso anche tutti i teleindicatori informativi e i sistemi di comunicazione telefonica. Pertanto, al momento risulta impossibile ricevere aggiornamenti ufficiali in tempo reale tramite i canali tradizionali.

In attesa del ripristino del servizio, gli utenti sono invitati a monitorare eventuali aggiornamenti attraverso fonti esterne o canali informativi alternativi. Si tratta dell’ennesimo episodio che mette in luce la fragilità infrastrutturale del sistema di trasporto locale, con ricadute dirette sulla vita quotidiana dei cittadini.