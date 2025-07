Attimi di paura a Salerno, dove un bambino di due anni è rimasto chiuso accidentalmente all’interno di un’auto parcheggiata sotto il sole. Fortunatamente, grazie al tempestivo intervento dei carabinieri, il piccolo è stato soccorso e tratto in salvo senza riportare conseguenze.

Il padre in panico ferma una pattuglia

Il fatto è accaduto nel centro cittadino, dove una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile stava transitando per un normale servizio di controllo. I militari sono fermati da un uomo visibilmente agitato, che ha riferito di aver inavvertitamente chiuso il figlio piccolo all’interno della sua autovettura.

Il bambino, spaventato e visibilmente scosso, era bloccato all’interno della vettura esposta al sole, con temperature in rapido aumento.

Il salvataggio: infranto il finestrino per liberarlo

I carabinieri non hanno perso tempo: dopo aver valutato la situazione, hanno deciso di rompere il finestrino dell’auto per estrarre il piccolo in sicurezza, prestando massima attenzione alla presenza di vetri. Poco dopo, sul posto è intervenuto anche il personale sanitario del 118, che ha visitato il bambino: le sue condizioni erano buone, e non è stato necessario il ricovero.

Lieto fine: il bambino riabbraccia il padre

Conclusi gli accertamenti sanitari, il bambino è riaccompagnato tra le braccia del padre, anche lui comprensibilmente scosso dall’accaduto ma sollevato per il lieto fine.

L’importanza della prevenzione

L’episodio, fortunatamente risoltosi senza danni, riporta l’attenzione sui rischi legati alla chiusura accidentale dei bambini in auto, soprattutto nei mesi estivi. Anche pochi minuti all’interno di un veicolo esposto al sole possono risultare pericolosi per i più piccoli.