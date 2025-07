Attimi di paura a Bari, dove un bambino di appena due anni è rimasto chiuso da solo all’interno di un’auto, esposta al sole. A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti, che notando lo stato di agitazione del piccolo non hanno esitato a intervenire.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il bambino avrebbe azionato inavvertitamente la chiusura centralizzata del veicolo mentre giocava con il telecomando delle chiavi. La madre si era momentaneamente allontanata dalla vettura e, al ritorno, si è trovata di fronte alla scena: il bambino all’interno dell’abitacolo, le portiere bloccate e l’impossibilità di aprire l’auto.

Nel tentativo di risolvere la situazione, la donna è corsa a casa per recuperare un mazzo di chiavi di riserva. Nel frattempo, tuttavia, le condizioni del piccolo apparivano sempre più critiche: piangeva, sudava e mostrava segni evidenti di malessere a causa del caldo intenso.

A quel punto, alcuni passanti – in contatto con le forze dell’ordine – hanno deciso di agire. Hanno rotto i finestrini dell’auto e hanno liberato il bambino, pochi istanti prima dell’arrivo di carabinieri, vigili del fuoco e un’ambulanza del 118.

Il bambino è stato subito trasportato in ospedale per accertamenti, ma secondo quanto riferito dai sanitari, le sue condizioni sarebbero rassicuranti e non gravi.

I Carabinieri stanno ora conducendo accertamenti per ricostruire con precisione l’accaduto e valutare eventuali responsabilità, anche alla luce delle condizioni ambientali e del comportamento della madre.