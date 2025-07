Un bambino di 7 anni è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Sacro Cuore di Gesù di Gallipoli, in provincia di Lecce, dopo un incidente avvenuto in piscina. Il piccolo si trovava nella struttura insieme ai genitori quando, per cause ancora in fase di accertamento, è caduto nella zona più profonda della piscina, perdendo i sensi.

L’allarme è stato immediato: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Gallipoli. Dopo le prime manovre di soccorso, il bambino è trasportato d’urgenza presso il nosocomio gallipolino, dove è ricoverato in condizioni critiche.

Secondo quanto si apprende, il minore è attualmente in pericolo di vita. Le autorità competenti stanno conducendo le opportune indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.