Una serata di festa, musica e partecipazione quella vissuta in viale San Francesco, gremita da migliaia di persone per il concerto del cantautore Andrea Sannino. L’evento si è svolto in un’area ad alta sorveglianza, ma è stato momentaneamente turbato da un episodio che ha suscitato forte apprensione: una bambina ha accusato un malore nei pressi del palco intorno alle 23.00.

Intervento tempestivo del comandante Piricelli

A notare la situazione sono stati alcuni spettatori che hanno immediatamente chiesto aiuto. Il colonnello Antonio Piricelli, presente sul posto, è intervenuto con prontezza, prestando i primi soccorsi. La bambina, visibilmente pallida e in confusione, è subito assistita dal comandante, che ha messo in sicurezza l’area, allertato i sanitari e tranquillizzato i genitori.

I soccorsi e il miglioramento delle condizioni

L’ambulanza è giunta in pochi minuti e i paramedici hanno prestato alla piccola le cure necessarie direttamente sul posto. Dopo circa venti minuti, le condizioni della bambina sono migliorate sensibilmente e i sanitari hanno potuto rassicurare i presenti: nessuna conseguenza grave.

Una conclusione serena per una serata di festa

Una volta stabilizzata, la bambina ha potuto scendere dall’ambulanza tra gli abbracci del comandante Piricelli e dei familiari. L’episodio, conclusosi senza esiti gravi, ha permesso alla serata di proseguire serenamente, con un sospiro di sollievo collettivo da parte di pubblico e organizzatori.