Una bambina di appena quattro mesi ricoverata d’urgenza ieri sera all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno in codice rosso dopo aver assunto cocaina. Le condizioni iniziali erano gravissime, ma nella mattinata di oggi la piccola ha mostrato segnali di ripresa.

Secondo quanto riferito da fonti sanitarie e investigative, la neonata è giunta in ospedale in condizioni critiche e i medici hanno immediatamente attivato il protocollo d’emergenza per sospetta intossicazione da sostanze stupefacenti. Le prime analisi tossicologiche avrebbero confermato la presenza della cocaina nel sangue.

Mentre erano in corso accertamenti clinici e legali, il padre – che nel frattempo si era recato in questura per un colloquio con gli agenti – sarebbe tornato in ospedale e, poco dopo, avrebbe lasciato la struttura insieme alla madre e alla neonata, prima che fossero disposte le dimissioni ufficiali.

Le autorità hanno avviato immediatamente le ricerche della famiglia, che risulta irreperibile. L’episodio è al centro di un’indagine della Procura di Salerno per accertare le responsabilità penali e la dinamica dei fatti, in particolare in relazione alla presenza della sostanza nel corpo della neonata.