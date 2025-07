Un grave incidente stradale si è verificato nella notte in via dell’Indipendenza, dove un ragazzo di 13 anni è rimasto coinvolto in uno scontro tra una bici elettrica e uno scooter.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il minore, residente a Casoria, era in sella alla sua bici elettrica quando si è scontrato con un uomo a bordo di uno scooter. Il conducente del mezzo a due ruote, poi identificato dai militari, si è recato autonomamente al pronto soccorso dell’ospedale di Acerra, dove i medici gli hanno riscontrato una frattura del setto nasale. È dimesso con una prognosi di 15 giorni.

Ben più gravi, invece, le condizioni del 13enne, trasportato in ambulanza all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli. Il ragazzo è attualmente intubato, in codice rosso, e in prognosi riservata.

Sono in corso le indagini dei carabinieri delle compagnie di Casoria e Vomero, al fine di ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.