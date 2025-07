Tragedia a Palermo, dove una ragazzina di 14 anni è morta all’ospedale Buccheri La Ferla dopo essere stata trasportata in condizioni disperate. Quando i familiari l’hanno accompagnata al pronto soccorso, la giovane presentava evidenti segni di violenza sul corpo e i vestiti impregnati di benzina.

Indaga la Procura dei Minori

Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta dalla Procura per i Minorenni, con indagini affidate alla polizia. Al momento non si esclude alcuna pista. I genitori della ragazza sono stati ascoltati dagli investigatori, mentre la salma è stata sequestrata per l’esecuzione dell’autopsia, che sarà determinante per chiarire le cause del decesso.

Famiglia residente in periferia

Secondo quanto si apprende, la famiglia della vittima risiede in una zona semi periferica di Palermo. Gli inquirenti stanno raccogliendo elementi utili per comprendere il contesto familiare e sociale in cui viveva la giovane.

Le indagini sono in corso e si concentrano su diversi aspetti, tra cui un possibile episodio di violenza domestica o maltrattamenti, ma nessuna ipotesi è al momento esclusa.