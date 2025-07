La Regione Siciliana ha aperto nuovi concorsi pubblici per il 2025, finalizzati all’assunzione di 79 Funzionari con contratto a tempo indeterminato. Le selezioni sono rivolte a candidati in possesso di laurea e interessati a lavorare presso i Dipartimenti e gli Uffici dell’Amministrazione regionale con sede a Palermo.

Scadenza domanda: 4 agosto 2025

Profili Professionali e Posti Disponibili

Funzionario Economico Finanziario (63 posti)

Contratto a tempo pieno e indeterminato. Il ruolo prevede attività legate alla gestione economica e finanziaria regionale.

Funzionario di Controllo di Gestione (16 posti)

Contratto a tempo pieno e indeterminato. Il profilo riguarda il monitoraggio e l’analisi dei processi di controllo gestionale negli enti regionali.

Requisiti di Partecipazione

Per candidarsi ai concorsi della Regione Siciliana è necessario possedere:

Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea

Godimento dei diritti civili e politici

Non essere esclusi dall’elettorato politico attivo

Assenza di destituzione, licenziamento o decadenza da precedenti impieghi pubblici per motivi disciplinari o inefficienza

Nessuna condanna definitiva per reati incompatibili con l’impiego pubblico

Idoneità fisica all’impiego

Titoli di Studio Richiesti

Per Funzionario Economico Finanziario:

Laurea Magistrale/Specialistica o triennale nelle seguenti classi:

LM-77 / 84/S: Scienze economico aziendali

LM-16 / 19/S: Finanza

LM-56 / 64/S: Scienze dell’economia

Diploma di laurea del vecchio ordinamento equiparato

Per Funzionario di Controllo di Gestione:

Laurea Magistrale/Specialistica o triennale in:

LM-77 / 84/S: Scienze economico aziendali

LM-56 / 64/S: Scienze dell’economia

LM-31 / 34/S: Ingegneria gestionale

Diploma di laurea del vecchio ordinamento equiparato

Modalità di Selezione

La selezione prevede una prova scritta unica composta da 60 quesiti a risposta multipla, da completare in 70 minuti. Le materie d’esame variano a seconda del profilo:

Funzionario Economico Finanziario:

Diritto amministrativo (procedimento, provvedimento, accesso, trasparenza, codice contratti pubblici)

Contabilità pubblica e ordinamento finanziario delle Regioni (D.Lgs. 118/2011)

Sistema tributario regionale

Economia pubblica

Normativa sul pubblico impiego e codice di comportamento

Funzionario di Controllo di Gestione:

Contabilità pubblica e ordinamento finanziario regionale

Contabilità analitica e controllo di gestione

Pianificazione e monitoraggio delle risorse e degli obiettivi

Sistemi di indicatori e misurazione performance

Sistema dei controlli nella Regione Siciliana

Diritto amministrativo (procedimento, accesso, trasparenza)

Normativa sul pubblico impiego e codice di comportamento

In entrambe le prove sarà inoltre valutata la conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche.

Come Presentare la Domanda

La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il 4 agosto 2025, secondo le modalità indicate nei bandi ufficiali, disponibili in formato PDF sul sito della Regione Siciliana. È fondamentale leggere attentamente i bandi per verificare i dettagli relativi a requisiti, documentazione e procedure.

Ulteriori Informazioni

Per restare aggiornati su comunicazioni ufficiali, date delle prove e risultati, è consigliato consultare regolarmente il sito istituzionale della Regione Siciliana.