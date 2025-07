Pubblicato il bando ufficiale del Concorso ATS 2025, atteso da migliaia di candidati. Si tratta di un maxi-reclutamento di 3.839 unità di personale a tempo determinato (durata massima 36 mesi), da impiegare presso le Agenzie di Tutela della Salute in varie regioni italiane. Il concorso, bandito su base territoriale, prevede l’assunzione di funzionari in ambito amministrativo, contabile, educativo e psicologico. Le selezioni saranno gestite da Formez PA.

Profili ricercati nel Concorso ATS 2025

I posti messi a concorso sono così ripartiti per profilo professionale:

Funzionario Amministrativo (Codice A) – 873 posti, Funzionario Contabile – Economico Finanziario / Esperto di rendicontazione (Codice B) – 736 posti, Funzionario Psicologo (Codice C) – 979 posti, Funzionario Educatore Professionale Socio-Pedagogico (Codice D) – 954 posti, Funzionario Pedagogista (Codice E) – 297 posti

Tutti i contratti previsti sono a tempo pieno e determinato.

Requisiti di ammissione

Per partecipare al concorso è necessario possedere:

Requisiti generali

Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’UE (o altro status equiparato)

Maggiore età

Pieno godimento dei diritti civili e politici

Idoneità fisica all’impiego

Assenza di condanne penali incompatibili con l’assunzione nella Pubblica Amministrazione

Regolare posizione rispetto agli obblighi di leva (se previsti)

Titoli di studio richiesti per ciascun profilo

Profilo Titolo di studio richiesto

Amministrativo (A) Laurea triennale, laurea magistrale, diploma di laurea (vecchio ordinamento)

Contabile (B) L-18 o L-33 (o titoli equiparati in economia e gestione aziendale, scienze economiche)

Psicologo (C) Laurea magistrale LM-51 e iscrizione all’Albo (Sez. A)

Educatore socio-pedagogico (D) Laurea L-19 in Scienze dell’educazione

Pedagogista (E) LM-85, LM-93, LM-50, LM-57 o titoli equipollenti in ambito pedagogico

Struttura della prova

Il concorso prevede una sola prova scritta, comune per tutti i profili ma con sezioni specifiche:

60 quesiti a risposta multipla

Tempo a disposizione: 90 minuti

Punteggio massimo: 30 punti

Composizione della prova

25 quesiti su materie comuni

20 quesiti su materie specifiche del profilo scelto

8 quesiti di logica deduttiva e ragionamento

7 quesiti situazionali su dinamiche lavorative e decisionali

Criteri di valutazione

Risposta Punteggio

Corretta +0,50 punti

Errata -0,15 punti

Non data 0 punti

Per i quesiti situazionali:

Risposta Punteggio

Più efficace +0,50 punti

Neutra +0,25 punti

Meno efficace 0 punti

Non è prevista la pubblicazione della banca dati ufficiale dei quesiti.

Materie previste per il concorso ATS 2025

Materie comuni (per tutti i profili)

Normativa su anticorruzione, trasparenza e privacy

Ordinamento degli enti locali

Lavoro pubblico e codice di comportamento

Responsabilità civili, penali e contabili dei dipendenti pubblici

Atti amministrativi e procedimento

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Lingua inglese

Competenze informatiche e digitali

Normativa sui fondi strutturali europei

Materie specifiche per profilo

Le materie variano a seconda del codice concorsuale scelto. Di seguito i link ai programmi dettagliati:

Funzionario Amministrativo – Codice A, Funzionario Contabile – Codice B, Funzionario Psicologo – Codice C, Funzionario Educatore Socio-Pedagogico – Codice D, Funzionario Pedagogista – Codice E

Come presentare domanda per il concorso ATS 2025

La domanda di partecipazione deve essere inoltrata esclusivamente online tramite il portale InPA (https://www.inpa.gov.it

), previa registrazione con SPID, CIE, CNS o eIDAS.

La scadenza per l’invio delle candidature è indicata nel bando ufficiale.