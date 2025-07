Attimi di paura a Novi Velia, nella serata di ieri, dove un bambino di 10 anni è rimasto coinvolto in un grave incidente mentre giocava in bicicletta. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo avrebbe perso l’equilibrio, cadendo rovinosamente e riportando un trauma facciale e una piccola falda cerebrale.

L’intervento del 118 è stato immediato. I sanitari, valutando la serietà delle condizioni cliniche, hanno disposto il trasferimento urgente in eliambulanza. Dopo un primo ricovero all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, il bambino è stato trasportato presso un centro specializzato a Napoli, dove è stato affidato alle cure dell’equipe di neurochirurgia pediatrica.

Comunità in ansia e vicina alla famiglia

Ore di angoscia per i genitori e per l’intera comunità di Novi Velia, profondamente colpita dall’accaduto. Numerosi i messaggi di solidarietà e le manifestazioni di vicinanza alla famiglia. I genitori, visibilmente provati ma grati per il sostegno ricevuto, hanno diffuso un breve messaggio per ringraziare:

“Volevamo informarvi, viste le tante telefonate (alle quali non riusciamo a rispondere), che aspettiamo notizie… Grazie per il pensiero. Appena sapremo qualcosa vi faremo sapere.”

Si prega per la pronta guarigione del bambino

In queste ore, amici, parenti e cittadini si uniscono in un sentimento comune di speranza e preghiera per una rapida e completa guarigione del piccolo. L’intera comunità attende con il fiato sospeso notizie confortanti dai medici napoletani.