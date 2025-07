Si è verificato un incidente durante le operazioni di scarico di gas da un’autocisterna presso una stazione di servizio in via Mario Rigamonti, nel quartiere Grotta Perfetta, alla periferia sud della Capitale. L’allarme è scattato intorno alle ore 10:30, quando, durante la fase di travaso, si è rilevata una perdita di gas dal mezzo. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’intera area e disposto l’interdizione al transito nel perimetro circostante, per precauzione.

A supporto dell’intervento è stato attivato un dispositivo di emergenza articolato, composto da:

due autopompe serbatoio (APS)

due autobotti

il Nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico)

Le operazioni si sono concentrate sullo svuotamento dell’autocisterna e sulla messa in sicurezza del carico tramite la bruciatura in torcia del gas fuoriuscito: una procedura tecnica che consente l’eliminazione controllata e sicura di sostanze infiammabili.

Anche la Polizia di Stato è intervenuta sul posto per regolare la viabilità e garantire la scorta del mezzo fino al deposito al termine delle operazioni.

Secondo quanto riferito dai soccorritori, l’emergenza è gestita senza conseguenze per la popolazione e senza feriti tra gli operatori. Le operazioni si sono concluse in sicurezza.