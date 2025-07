Grave incidente ambientale l’altra sera nei pressi dell’area industriale di San Pietro al Tanagro, dove un’autocisterna ha perso tra i 5.000 e i 7.000 litri di acido cloridrico, a causa della corrosione della cisterna. La sostanza, altamente tossica e corrosiva, si è riversata sul suolo, facendo scattare immediatamente l’allarme ambientale.

Intervento immediato per contenere il rischio

Sul posto è intervenuta prontamente la società Pragmatica Ambientale, specializzata in bonifiche e gestione di emergenze ambientali. L’allerta è scattata subito dopo la segnalazione, e la squadra operativa è riuscita a raggiungere l’area interessata in meno di 90 minuti.

Gli operatori hanno messo in atto tutte le procedure di emergenza previste per casi di sversamento chimico, con l’obiettivo di contenere la contaminazione ed evitare che la sostanza raggiungesse la falda acquifera o i canali di scolo.

Bonifica completata: strada ripristinata e area in sicurezza

L’intervento si è concluso con successo: l’acido cloridrico è assorbito con materiali neutralizzanti, seguiti dalla scarificazione del manto stradale nelle aree compromesse e dal completo ripristino dell’asfalto. L’intera zona è quindi messa in sicurezza, evitando gravi conseguenze per l’ambiente e la salute pubblica.