Grave incidente nel pomeriggio di ieri a Lauro, in provincia di Avellino, dove un pullman dell’Ente Autonomo Volturno (EAV) è finito contro un platano ai margini della carreggiata. A bordo del mezzo si trovava solo il conducente, rimasto seriamente ferito. Secondo le prime ricostruzioni, il pullman stava transitando su una strada periferica quando, per cause ancora in fase di accertamento, il conducente ha perso il controllo del veicolo, terminando la corsa contro un albero con un impatto particolarmente violento. La parte anteriore del mezzo ha riportato danni ingenti.

Il conducente, unico occupante del veicolo, è soccorso dal personale del 118 e trasportato d’urgenza in ospedale, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Baiano, i vigili del fuoco e la polizia locale, che hanno messo in sicurezza l’area e ripristinato la viabilità, rimasta interrotta per alcune ore. Sono in corso indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Tra le ipotesi al vaglio, un possibile malore del conducente o un guasto tecnico al veicolo.