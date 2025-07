Tragedia a Marcianise nella serata di ieri in un punto già noto per l’elevata pericolosità della viabilità. Una giovane donna di 22 anni, di origine rumena, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto all’altezza della rotonda in costruzione all’intersezione tra la Strada Provinciale 335, la SP165 e via Italo Calvino, a poche centinaia di metri dalla zona fiera.

La ragazza viaggiava a bordo di una Fiat Panda color ruggine, rimasta coinvolta in un violento impatto con un altro veicolo il cui conducente, secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, si sarebbe dato alla fuga subito dopo lo scontro. L’auto della giovane si sarebbe ribaltata più volte, causando gravi ferite alla conducente, risultata incosciente e in una condizione critica già al momento dei primi soccorsi.

Coinvolta anche una Renault Clio, caccia al pirata

Nel sinistro è rimasta coinvolta anche una Renault Clio, che sarebbe stata speronata dalla stessa auto pirata prima del tragico impatto con la Panda. Il conducente della Clio, insieme ad altri automobilisti sopraggiunti, ha tentato di soccorrere la giovane, trovata priva di sensi e con evidenti emorragie.

Allertati immediatamente i soccorsi, sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118. I sanitari, però, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della ventiduenne. Presenti anche i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a estrarre il corpo senza vita dalle lamiere contorte del veicolo.

Indagini in corso: acquisite le immagini delle telecamere

I carabinieri e gli agenti della polizia municipale hanno effettuato i rilievi per stabilire le responsabilità e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Sono acquisite le immagini delle videocamere di sorveglianza installate nella zona, che potrebbero essere determinanti per identificare il veicolo in fuga e il suo conducente.

L’incrocio è rimasto chiuso al traffico per diverse ore, bloccando un’arteria di collegamento fondamentale tra Marcianise, Ponteselice, Aversa, Santa Maria Capua Vetere e San Tammaro.