Tragedia sulla A2 del Mediterraneo, dove un uomo di 42 anni ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto lungo la carreggiata Nord del raccordo autostradale Salerno-Avellino, poco prima dello svincolo per Baronissi. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle autorità, il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del mezzo, che si è successivamente ribaltato. L’impatto è stato fatale: l’uomo è deceduto sul colpo.

L’incidente ha provocato pesanti rallentamenti al traffico tra Salerno e Baronissi, complici le lunghe operazioni necessarie per la rimozione del veicolo e l’effettuazione dei rilievi da parte della Polizia Stradale, intervenuta sul posto con gli agenti della sottosezione di Eboli.

Sono in corso accertamenti sulle cause del sinistro, al momento non ancora chiarite. La dinamica dell’incidente sarà ricostruita nei prossimi giorni sulla base delle testimonianze e degli elementi raccolti durante i rilievi.