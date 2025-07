Ancora una tragedia sulle strade della Capitale. Un uomo di 42 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in via di Castel Fusano, nella zona sud di Roma. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia Locale, l’uomo si trovava alla guida di una Fiat Panda quando, in prossimità di una curva, avrebbe perso il controllo del veicolo a causa presumibilmente dell’alta velocità. L’auto è andata a impattare violentemente contro un pino a bordo strada, ribaltandosi subito dopo. Il conducente è deceduto sul colpo. Non risultano coinvolti altri veicoli.

Auto sotto sequestro, indagini in corso

Il mezzo è stato posto sotto sequestro su disposizione dell’autorità giudiziaria. Sono in corso rilievi tecnici e accertamenti da parte degli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale, al fine di ricostruire con precisione l’esatta dinamica dell’impatto e stabilire eventuali responsabilità.