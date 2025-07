Un grave incidente stradale si è verificato nella notte lungo via Pedemontana, all’altezza del Bivio di Acquavella, nel territorio comunale di Casal Velino, in provincia di Salerno. Il sinistro ha coinvolto una Fiat Idea con a bordo tre giovani, tra cui una ragazza e due ragazzi, entrambi residenti a Omignano.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, il conducente della vettura, proveniente da Casal Velino e diretto verso Omignano, avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora in fase di accertamento. Dopo aver urtato con violenza il guardrail, l’auto è uscita di strada, ribaltandosi in una scarpata e finendo in un terreno privato adiacente alla carreggiata.

L’impatto è stato particolarmente violento: uno dei passeggeri è stato sbalzato fuori dall’abitacolo.

I soccorsi

Sul posto sono immediatamente intervenuti:

I sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure

I Carabinieri, per i rilievi del caso e la gestione del traffico

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania, impegnati nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza della zona

Due dei tre giovani a bordo sono rimasti feriti in modo grave e sono stati trasportati in codice rosso all’Ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. Fortunatamente, la ragazza presente nel veicolo non ha riportato lesioni.

Le autorità stanno lavorando per chiarire la dinamica esatta dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.