Ad Ascea, lungo via dello Sporgente, all’ingresso del paese provenendo da Pisciotta, una vettura con a bordo due giovani della località Stampella è uscita improvvisamente di strada, precipitando in un dirupo vicino a una casa in costruzione. Fortunatamente, l’auto si è fermata su un’area pianeggiante, evitando l’impatto con la struttura.

Nonostante la dinamica pericolosa, entrambi i ragazzi sono riusciti a uscire autonomamente dall’abitacolo, riportando solo lievi escoriazioni. Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari della Misericordia di Ascea, che hanno prestato le prime cure, e i Carabinieri delle stazioni di Ascea e Pisciotta, che stanno indagando sulle cause dell’incidente.