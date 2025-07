Un’auto ha preso fuoco sull’Asse Mediano, nel tratto in prossimità dell’uscita del supermercato Auchan di Giugliano in Campania, in direzione Villa Literno, causando pesanti disagi alla circolazione nella tarda mattinata di domenica 21 luglio.

Le fiamme, scaturite probabilmente da un guasto tecnico, hanno avvolto rapidamente il veicolo. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio in breve tempo. Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine per regolare il traffico e garantire la sicurezza dell’area durante le operazioni di spegnimento e rimozione del mezzo, poi trasportato via con un carro attrezzi.

Lunghe code e disagi sotto il sole

L’incendio ha avuto ripercussioni pesanti sul traffico: si sono formate lunghe code per diversi chilometri, con veicoli bloccati sotto il sole rovente di luglio. Tensione e proteste tra gli automobilisti, con clacson e rallentamenti per ore.

Fortunatamente non si registrano feriti.

L’Asse Mediano ancora al centro dei disagi

Non è la prima volta che l’Asse Mediano di Napoli è teatro di episodi simili. La strada, fondamentale per la viabilità dei comuni dell’area nord del capoluogo, è spesso coinvolta in incidenti stradali o guasti meccanici, in particolare durante l’estate, quando le alte temperature aumentano il rischio di surriscaldamenti e incendi.

In questo caso, il pronto intervento dei soccorsi ha evitato il propagarsi delle fiamme ad altri veicoli o l’insorgere di conseguenze più gravi.