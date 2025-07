Paura al casello della Tangenziale dei Camaldoli, dove nel pomeriggio di ieri si è sviluppato un incendio improvviso nei pressi della struttura gestita dalla società Tangenziale. A prendere fuoco, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata un’auto – probabilmente una Jaguar – andata a fuoco spontaneamente.

Le fiamme si sono propagate rapidamente e il rogo ha attirato l’attenzione degli automobilisti in transito in una delle zone più trafficate della città.

Il video pubblicato dal deputato Borrelli

A dare notizia dell’incendio è stato anche il deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha pubblicato un video sui propri canali social, documentando il momento in cui le fiamme divampavano proprio davanti al casello.

Il filmato mostra una colonna di fumo nero e le fiamme alte che lambiscono la carreggiata, generando apprensione tra i presenti.

Vigili del fuoco sul posto: nessun ferito

L’intervento dei vigili del fuoco, giunti prontamente dal vicino presidio, ha permesso di contenere e spegnere le fiamme in tempi brevi. Fortunatamente, non si registrano feriti, ma la presenza del rogo ha causato rallentamenti e traffico intenso in tutta l’area, già normalmente congestionata.

Indagini in corso sulle cause

Le autorità stanno indagando per accertare le cause esatte dell’incendio, anche se al momento si ipotizza un guasto improvviso al motore del veicolo coinvolto. Non sono stati segnalati danni alla struttura del casello o ad altri mezzi.