Grave incidente stradale all’alba di oggi in via San Bernardo a Jesi, dove un’autovettura è finita fuori strada schiantandosi violentemente contro la recinzione di un’abitazione privata. L’allarme è scattato intorno alle 5 del mattino, quando i Vigili del Fuoco del distaccamento di Jesi sono intervenuti per liberare gli occupanti rimasti incastrati tra le lamiere. I feriti, una volta estratti dall’abitacolo, sono affidati al personale del 118 e trasportati d’urgenza all’ospedale di Jesi.

Non sono ancora chiare le cause dell’incidente: sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.

Le condizioni dei feriti non risultano al momento gravi, ma sono in corso accertamenti clinici.