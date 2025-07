Ancora un episodio di guida irresponsabile a Napoli, dove un’auto è stata filmata mentre percorreva contromano la corsia preferenziale della Galleria Laziale, nel tratto che collega Fuorigrotta con piazza Sannazaro. Il video, girato da un cittadino e diffuso dal deputato Francesco Emilio Borrelli, è diventato virale sui social, sollevando nuove preoccupazioni sulla sicurezza stradale nel capoluogo campano.

Il video dell’infrazione: auto tra bus, taxi e scooter

Le immagini mostrano una vettura lanciata a velocità sostenuta sulla corsia di sinistra, riservata a taxi, autobus e scooter, mentre altri mezzi cercano di evitarla. Il rischio di impatto è altissimo: l’auto viaggia contromano lungo un asse trafficato e privo di vie di fuga immediate.

Nel messaggio che accompagna il video si legge:

“Deputato, le segnalo questo incosciente che ha percorso in controsenso tutta la strada della grotta verso piazza Sannazaro. Spero che paghi le conseguenze di questo gesto folle che mette in pericolo altre persone”.

Indagini in corso: la Polizia Locale acquisisce il filmato

Il video è trasmesso alla Polizia Locale di Napoli, che ha avviato accertamenti per identificare il conducente e il veicolo coinvolto. In base alle prime informazioni, la violazione potrebbe configurare reati gravi, tra cui guida pericolosa, invasione di corsia riservata e potenziale attentato alla sicurezza della circolazione stradale.

Precedenti e contesto: sicurezza stradale ancora a rischio

L’episodio riporta l’attenzione su una criticità non nuova per la Galleria Laziale. Lo scorso 21 agosto, un uomo di 62 anni perse la vita dopo essere travolto da un’auto pirata mentre percorreva la stessa corsia riservata in scooter. Anche in quel caso l’investitore tentò la fuga, ma finì successivamente identificato.

Questi fatti confermano la necessità di un rafforzamento dei controlli, soprattutto in tratti sensibili come gallerie, corsie preferenziali e varchi urbani.