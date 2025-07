Un drammatico incidente stradale ha sconvolto il sabato ad Angri, in provincia di Salerno. Uno scontro frontale tra un’auto e un mezzo pesante ha causato la morte di un uomo e il ferimento di altre due persone.

La dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto intorno alle 16:30 lungo una delle principali arterie di accesso alla città. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto – con tre persone a bordo – avrebbe improvvisamente perso il controllo, invadendo la corsia opposta e impattando frontalmente con un camion proveniente dalla direzione contraria.

L’urto è stato violentissimo e ha richiesto l’intervento immediato di ambulanza, vigili del fuoco e forze dell’ordine.

Le vittime del sinistro

La vittima, un uomo di circa 45 anni, è deceduta sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate.

Un altro passeggero è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale “Mauro Scarlato” di Scafati, in condizioni critiche.

Il terzo occupante dell’auto ha riportato ferite più lievi, ed è stato ricoverato in codice giallo.

Il conducente del mezzo pesante è rimasto illeso ma in evidente stato di shock.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dello scontro. Al vaglio degli investigatori ci sono le immagini delle videocamere di sorveglianza e le condizioni del manto stradale.

Non si esclude che all’origine dell’incidente possa esserci una distrazione, un malore improvviso o un guasto meccanico.

Traffico in tilt per ore

Il tratto di strada coinvolto è rimasto chiuso al traffico per oltre due ore per consentire i soccorsi e i rilievi. La viabilità è rimasta temporaneamente deviata su percorsi alternativi, con inevitabili disagi alla circolazione.