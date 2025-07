Drammatico incidente stradale nel pomeriggio di oggi in Puglia, lungo la provinciale 58 tra Manfredonia e San Giovanni Rotondo, in località Le Matine. Nell’impatto tra un’ambulanza e una Fiat 500, che hanno preso fuoco dopo la collisione, ha perso la vita Antonio Squarcella, 61 anni, avvocato ed ex sindaco di San Giovanni Rotondo. Nell’incidente sono rimaste ferite altre cinque persone, una delle quali in gravi condizioni.

La vittima: Antonio Squarcella, ex sindaco

Squarcella, che è stato primo cittadino della città di San Pio dal 2000 al 2004, era alla guida della Fiat 500. È morto sul colpo. A bordo dell’auto viaggiavano anche la moglie, rimasta gravemente ferita, e la figlia, che avrebbe riportato ferite non gravi.

L’ambulanza era in servizio: feriti operatori sanitari e paziente

Anche l’ambulanza coinvolta nell’incidente è andata distrutta a causa dell’incendio scaturito dopo l’impatto. A bordo si trovavano tre operatori sanitari e un paziente che stavano trasportando all’ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo. Tutti sono rimasti feriti.

Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere stato coinvolto un terzo veicolo, ma la dinamica è ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale del 118.

Il cordoglio delle istituzioni

A esprimere profondo dolore per la scomparsa di Squarcella è stato Napoleone Cera, consigliere regionale pugliese:

“Non ci sono parole per significare il mio rammarico per l’improvvisa dipartita del già sindaco Antonio Squarcella. Se ne va una persona degna, un amministratore encomiabile, un uomo che ha lasciato un segno importante nella sua comunità”.

“Ricordo Antonio – ha aggiunto – non solo come sindaco impegnato e appassionato, ma anche come una persona di grande umanità, sempre disponibile e attenta alle esigenze dei cittadini. La sua dedizione resterà un esempio per tutti”.