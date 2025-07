Tragedia a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, nella notte tra lunedì 14 e martedì 15 luglio. Due ragazzi di 17 anni, Mattia Caruso e Simone Marzullo, hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto intorno alle 2:30 all’incrocio tra via Kennedy e via San Vito, nei pressi di un distributore di carburante.

I due giovani viaggiavano a bordo di uno scooter Scarabeo 125 quando sono stati travolti da una Fiat Punto. L’impatto è stato estremamente violento: dopo la collisione, l’automobile ha perso il controllo, ha colpito una Dacia Duster parcheggiata e si è infine fermata contro un albero sul marciapiede.

I ragazzi sono stati sbalzati dalla sella e sono morti sul colpo a causa dei gravissimi traumi riportati.

Soccorsi e accertamenti

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti:

I sanitari del 118

I vigili del fuoco

I carabinieri della locale stazione

Purtroppo, per i due giovani non c’è stato nulla da fare. Il conducente della Fiat Punto è stato trasportato in ospedale per accertamenti e sottoposto a test alcolemico e tossicologico, come previsto in questi casi.

Indagini in corso

Le indagini sono attualmente in corso per accertare la dinamica esatta dello scontro e individuare eventuali responsabilità. I rilievi effettuati durante la notte dalle forze dell’ordine confermano la gravità dell’impatto.

Le salme di Mattia e Simone sono state trasferite all’obitorio del Policlinico di Messina, a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli esami di rito.

L’intera comunità di Barcellona Pozzo di Gotto è sotto shock per la tragica scomparsa di due giovanissimi concittadini. La notizia ha destato profondo cordoglio anche nelle scuole e nei luoghi frequentati dai ragazzi.