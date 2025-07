Momenti di terrore sull’autostrada A2 del Mediterraneo, in direzione sud, nel tratto compreso tra gli svincoli di Sicignano degli Alburni e Petina. Un’auto alimentata a GPL con a bordo una famiglia di turisti è andata improvvisamente a fuoco mentre era in marcia, generando una densa colonna di fumo visibile anche a chilometri di distanza.

Auto in fiamme in corsa: l’incubo di una famiglia in viaggio

Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio si sarebbe sviluppato all’improvviso, mentre il veicolo era in movimento. Le fiamme si sono propagate rapidamente, costringendo gli occupanti ad abbandonare l’auto in fretta. Fortunatamente, non si registrano feriti.

Intervento tempestivo dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco, guidati dal caposquadra Bruno Mangieri, riuscendo a domare le fiamme prima che si propagassero ulteriormente. Il fuoco, infatti, aveva già intaccato anche la vegetazione lungo la scarpata dell’autostrada.

Presenti anche le pattuglie della Polizia Stradale, impegnate nei rilievi del caso e nella gestione del traffico, e il personale Anas, incaricato di mettere in sicurezza il tratto coinvolto.

Traffico rallentato per ore sulla A2

Le operazioni di spegnimento e la rimozione del veicolo incendiato hanno causato forti rallentamenti alla circolazione in direzione sud. Lunghe code si sono formate, con disagi per gli automobilisti in transito.

Sicurezza in primo piano

L’incidente rilancia il tema della sicurezza dei veicoli alimentati a gas e dell’importanza di interventi rapidi in caso di emergenze in autostrada. Le autorità raccomandano di mantenere la calma e seguire le indicazioni in caso di situazioni simili.