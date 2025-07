Nella tarda serata di ieri i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Torre del Greco sono intervenuti in via Lamaria, a seguito della segnalazione di un incendio che ha coinvolto un’autovettura Audi A3. Il veicolo, completamente avvolto dalle fiamme al momento dell’arrivo dei militari, è risultato intestato a un giovane di 26 anni residente in zona, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area. Le operazioni si sono protratte per diverse ore. Nessuna persona è rimasta ferita, ma i danni al veicolo sono stati ingenti, con la completa distruzione dell’auto.

Sono attualmente in corso indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità. Gli inquirenti non escludono al momento alcuna pista, compresa quella del gesto doloso. Saranno fondamentali, in questo senso, le immagini di videosorveglianza presenti nell’area e le testimonianze raccolte dai residenti della zona.

Il caso è seguito con attenzione dagli investigatori, che stanno approfondendo i contatti e le recenti frequentazioni del proprietario del veicolo, alla ricerca di elementi utili per risalire all’origine dell’incendio.