Una nuova ondata di aggressioni ai danni di conducenti del trasporto pubblico locale ha sollevato forti preoccupazioni tra lavoratori e sindacati. In meno di sette giorni, si sono registrati tre episodi distinti di violenza fisica contro autisti in servizio per le società Air Campania e Sita Sud.

Avellino: autista aggredito dopo aver difeso una donna

L’ultimo episodio si è verificato all’interno dell’autostazione di Avellino, dove un autista di Air Campania è stato picchiato violentemente mentre cercava di difendere una giovane donna aggredita dal compagno. L’uomo è intervenuto per separare i due, ma è stato colpito con pugni e testate dall’aggressore, riportando ferite tali da richiedere il trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale locale.

L’aggressore è identificato dalla Squadra Mobile e sono in corso gli accertamenti del caso. L’amministratore unico di Air Campania, Antony Acconcia, ha espresso solidarietà al dipendente e ha condannato con fermezza l’accaduto, elogiando il senso civico dimostrato dall’autista.

Salerno: passeggero aggredisce l’autista per una mancata fermata

Pochi giorni prima, un altro grave episodio si era verificato su un autobus della Sita Sud, in partenza da Salerno e diretto a Campagna. Durante la corsa, nei pressi della zona di Fuorni, un passeggero è andato in escandescenze dopo che l’autista non si era fermato in un punto non autorizzato.

L’uomo ha colpito ripetutamente la porta del mezzo, ha attivato il freno di emergenza, forzando l’apertura dell’anta, e ha successivamente aggredito fisicamente il conducente, che ha riportato contusioni ed è medicato in ospedale con cinque giorni di prognosi. L’aggressore è riuscito a fuggire e risulta ancora irreperibile.

Napoli: aggressione a bordo della linea 03

Il terzo episodio è segnalato dal sindacato Orsa, e ha coinvolto un altro autista di Air Campania in servizio a Napoli, in partenza da corso Novara sulla linea 03 diretta a Caserta via Caivano. Un passeggero ha tentato di salire a bordo senza biglietto, dichiarando di avere l’obbligo di firma alla Questura di Caserta. Invitato a scendere, ha finto di acconsentire, ma una volta vicino alla cabina di guida ha colpito l’autista al volto con diversi pugni, approfittando di un momento di distrazione. Anche in questo caso, l’autista ha dovuto ricorrere a cure ospedaliere.

Sindacati in allerta: “Servono misure urgenti per la sicurezza”

Il sindacato Orsa Trasporti ha chiesto con urgenza interventi strutturali per garantire la sicurezza a bordo dei mezzi pubblici, sottolineando l’escalation di episodi violenti ai danni del personale. Tra le proposte già avanzate figurano:

Presenza di personale di vigilanza nelle autostazioni e a bordo dei mezzi;

Installazione di telecamere interne con registrazione in tempo reale;

Attivazione di pulsanti di emergenza collegati alle centrali operative.