L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha comunicato le date ufficiali per l’erogazione dell’Assegno Unico Universale relative al secondo semestre del 2025. Il calendario si applica ai beneficiari già in possesso della prestazione, per i quali non sono intervenute variazioni nella composizione del nucleo familiare o nei requisiti economici.

Calendario ufficiale dei pagamenti

Le mensilità dell’Assegno Unico verranno accreditate nei seguenti giorni:

Luglio: lunedì 21 e martedì 22

Agosto: mercoledì 20 e giovedì 21

Settembre: lunedì 22 e martedì 23

Ottobre: lunedì 20 e martedì 21

Novembre: giovedì 20 e venerdì 21

Dicembre: mercoledì 17 e venerdì 19

Le date possono variare lievemente in funzione dei tempi tecnici delle operazioni bancarie, ma rappresentano la finestra di pagamento comunicata dall’INPS per i percettori già in regola.

Prima rata e conguagli: quando arrivano

Per coloro che presentano una nuova domanda di Assegno Unico, la prima erogazione avviene solitamente nell’ultima settimana del mese successivo alla presentazione della richiesta. In tale occasione, sono versati anche eventuali conguagli relativi a rettifiche sull’importo spettante, sia a credito sia a debito.

Queste operazioni si svolgono in concomitanza con i pagamenti ordinari, e possono riguardare ad esempio modifiche all’ISEE, aggiornamenti anagrafici o cambiamenti nella situazione familiare.

Che cos’è l’Assegno Unico Universale

L’Assegno Unico è un beneficio economico mensile destinato a tutte le famiglie con figli a carico, indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori. L’importo varia in base all’ISEE e al numero dei figli, con maggiorazioni previste in presenza di minori disabili, nuclei numerosi o madri sotto i 21 anni.

La misura ha sostituito dal 2022 diverse prestazioni familiari precedenti, semplificando l’accesso al sostegno e uniformando i criteri.