Il Decreto Bonus atteso entro il 30 giugno 2025 non è stato ancora approvato, ma il Governo rassicura i cittadini: il contributo straordinario per i beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI) che hanno esaurito le 18 mensilità sarà introdotto tramite un emendamento al decreto-legge fiscale n. 84/2025, attualmente all’esame della Camera.

A chi spetta il nuovo bonus da 500 euro

Il contributo è destinato a coprire il mese di sospensione obbligatoria previsto per chi, a partire da luglio 2025, completa il primo ciclo di 18 mesi dell’ADI e presenta domanda per il rinnovo. In base alle stime, la misura coinvolgerà circa 360.000 famiglie, per un totale di oltre 830.000 persone.

Secondo quanto anticipato da fonti vicine al Ministero del Lavoro, l’importo massimo del bonus sarà di 500 euro una tantum, erogato per garantire continuità economica durante il mese di sospensione, prima dell’eventuale riattivazione per ulteriori 12 mesi.

Perché serve il contributo straordinario

L’attuale normativa sull’Assegno di Inclusione prevede un mese di stop obbligatorio tra il primo e il secondo ciclo di erogazione. Senza un intervento correttivo, le famiglie interessate non riceverebbero alcun sostegno economico nel mese immediatamente successivo alla scadenza, pur mantenendo i requisiti di vulnerabilità.

L’emendamento, in fase di definizione da parte dei tecnici del Ministero, sarà inserito nella legge di conversione del DL fiscale n. 84/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 giugno. L’approvazione definitiva è prevista entro la pausa estiva del Parlamento, calendarizzata per il 7-8 agosto 2025.

Quando arriveranno i pagamenti

Il bonus non sarà erogato nel mese di luglio. Sarà necessario attendere l’approvazione della legge e le istruzioni operative dell’INPS, che dovrà gestire le verifiche e l’erogazione.

Sebbene non esista ancora una data ufficiale, è verosimile che i pagamenti avvengano a partire da settembre 2025. Nel frattempo, le famiglie interessate sono invitate a presentare la nuova domanda per l’ADI dal 1° luglio 2025, come previsto dal decreto vigente.

Tutele INAIL prorogate per scuola e studenti

Lo stesso emendamento includerà anche la proroga delle tutele INAIL per studenti e personale scolastico, estendendole all’intero anno scolastico 2025/2026.