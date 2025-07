Percepiscono l’Assegno di Inclusione ma non possono controllare online il saldo. E’ il motivo che ha spinto centinaia di utenti a sottoscrivere una petizione online.

“Fino a poco tempo fa potevo controllare online il saldo della mia carta ma adesso questo servizio non esiste più e per sapere se posso fare la spesa o pagare una bolletta devo chiedere permesso al lavoro e andare in posta e fare ore di fila. Tutto questo non solo non è giusto ma mi fa sentire completamente abbandonata e ignorata” denuncia una utente che tramite la piattaforma Change.org invita tutti a firmare la petizione.

In Italia sono oltre 700mila nuclei familiari che in Italia percepiscono l’Assegno di inclusione. E fino a pochi mesi fa potevano effettuare l’accesso al sito redditodicittadinanza.gov.it

” Il numero verde spesso non funziona, è occupato o completamente inaccessibile.

Così mi ritrovo costretta ad andare in posta, a fare la fila, a perdere tempo e pazienza…solo per sapere se posso fare la spesa o pagare una bolletta. L’Assegno di Inclusione non può trasformarsi in un altro motivo di stress. Deve restare uno strumento di sostegno, non un percorso a ostacoli” denunciano in tanti.

La petizione sarà indirizzata al Ministero del Lavoro, all’INPS e a Poste Italiane.

La richiesta è chiara: ripristinare il servizio online per il saldo dell’Assegno di Inclusione oppure offrire una vera alternativa digitale, accessibile e trasparente.