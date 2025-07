Due barriere galleggianti per la raccolta dei rifiuti saranno installate alle foci dei fiumi Volturno e Garigliano, nei comuni di Castel Volturno e Sessa Aurunca. Si tratta del sistema “Pelikan River”, una tecnologia modulare ed ecosostenibile progettata per intercettare fino al 100% dei rifiuti plastici galleggianti senza impattare sulla fauna, sulla flora né sulla navigazione fluviale.

L’intervento rientra nel progetto “Mare Pulito”, promosso dalla Provincia di Caserta e sviluppato in attuazione della Legge 17 maggio 2022, n. 60 (nota come Legge “SalvaMare”), normativa che disciplina il recupero dei rifiuti in mare e nei corsi d’acqua, incentivando modelli di economia circolare.

Tecnologia e monitoraggio ambientale per la tutela del litorale

L’installazione delle barriere è preceduta da sopralluoghi tecnici già in corso. Le nuove strutture si aggiungono al sistema dei battelli spazzamare attivi lungo i circa 40 km di costa gestiti dalla Provincia, con base operativa proprio presso le foci del Volturno e del Garigliano.

Le unità operative, dotate di tecnologie avanzate, sono in grado di rimuovere rifiuti solidi, sostanze oleose e agenti inquinanti sia in superficie sia in sospensione. Ogni mezzo impiegato è equipaggiato con droni per la sorveglianza ambientale e ROV sottomarini (veicoli subacquei a controllo remoto) per il monitoraggio dei fondali.

Un modello di gestione integrata del mare e dei fiumi

Il presidente della Provincia di Caserta, Anacleto Colombiano, ha sottolineato l’importanza strategica dell’operazione:

“Dopo l’attivazione dei battelli spazzamare, completiamo il progetto Mare Pulito con l’installazione delle barriere blocca-rifiuti. Si tratta di un sistema integrato per la tutela ambientale, che agisce a monte, lungo i corsi d’acqua, e a valle, in mare, contrastando l’inquinamento alla radice”.

Colombiano ha evidenziato come l’iniziativa rappresenti la prima esperienza del genere in Campania, capace di coniugare protezione ambientale, qualità della vita e valorizzazione turistica del territorio.

“Preservare la qualità delle acque significa salvaguardare l’ecosistema e, al tempo stesso, rendere il nostro litorale più attrattivo. Ringraziamo il Settore Ambiente della Provincia e le amministrazioni dei comuni di Castel Volturno, Cellole, Sessa Aurunca e Mondragone per la collaborazione attiva e concreta”.