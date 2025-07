Pubblicato il nuovo bando per la Carta Spesa 2025, un’iniziativa destinata a sostenere le famiglie in condizioni di difficoltà economica. La misura prevede l’erogazione di una carta prepagata utilizzabile per l’acquisto di generi alimentari essenziali e carburante presso gli esercizi convenzionati.

Obiettivo e destinatari della misura

La Carta Spesa 2025 si rivolge a nuclei familiari con reddito basso, secondo criteri stabiliti dall’ISEE e dalla composizione anagrafica del nucleo. Il bando promosso dal Comune di Pisa, e non dal Ministero, prevede l’assegnazione di contributi fino a 300 euro, per un totale complessivo di 170.000 euro messi a disposizione dell’amministrazione.

Il Comune stima di poter raggiungere oltre 600 famiglie residenti sul territorio.

Utilizzo della carta: cosa si può acquistare

La carta può essere utilizzata esclusivamente per:

beni alimentari di prima necessità (ad eccezione di alcolici),

rifornimento carburante.

L’impiego della carta è limitato agli esercizi commerciali convenzionati con il Comune di Pisa.

Requisiti per accedere al contributo

Per partecipare al bando, i richiedenti devono soddisfare i seguenti criteri:

residenza nel Comune di Pisa;

cittadinanza italiana o europea, oppure, per i cittadini stranieri, possesso di un permesso di soggiorno valido;

nucleo familiare composto da uno o due membri alla data di pubblicazione del bando;

ISEE in corso di validità non superiore a 15.000 euro.

A differenza della misura nazionale (“Carta Dedicata a Te”), l’accesso alla Carta Spesa del Comune di Pisa non è automatico. Gli interessati devono presentare domanda online entro la scadenza del 30 luglio 2025, attraverso il portale istituzionale del Comune.

Importo del contributo e scadenze

Gli importi previsti dal bando variano in base alla composizione del nucleo:

200 euro per famiglie con un solo componente,

300 euro per famiglie con due componenti.

Il credito disponibile sulla carta dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre 2025. Trascorsa tale data, eventuali importi residui non saranno più validi.

Aggiornamenti sulla Carta Dedicata a Te 2025

Parallelamente, si attende ancora il decreto attuativo della Carta Risparmio Spesa nazionale 2025, nota anche come “Dedicata a Te”. La misura è prevista dalla Legge di Bilancio, ma al momento non è stata pubblicata la normativa che ne definirà criteri, importi e tempistiche.

Il provvedimento interministeriale dovrebbe stabilire:

soglie ISEE aggiornate,

modalità di selezione dei beneficiari,

tempi per la pubblicazione delle graduatorie comunali.

Attualmente non è disponibile una data ufficiale per l’attivazione della misura nazionale. Le previsioni indicano la fine dell’estate come possibile termine per l’avvio della distribuzione delle carte.