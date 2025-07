Con l’avvicinarsi dell’estate, cresce l’attenzione verso il nuovo Bonus Estate 2025, un contributo economico una tantum del valore di 575 euro, destinato ai nuclei familiari con ISEE entro una determinata soglia e particolari condizioni occupazionali. La misura, attualmente in fase di definizione, dovrebbe essere erogata a partire da agosto, suscitando però alcuni dubbi, soprattutto in merito alla compatibilità con la Carta Dedicata a Te.

Chi può accedere al Bonus Estate?

Secondo le informazioni attualmente disponibili, il Bonus Estate spetta ai cittadini con un ISEE compreso tra 15.000 e 25.000 euro. Tuttavia, la platea dei beneficiari potrebbe includere anche:

lavoratori part-time o a termine;

persone con contratti interrotti, sospesi o ridotti nell’ultimo anno;

soggetti inseriti in programmi di assistenza sociale (come il Supporto per la Formazione e il Lavoro);

titolari della Carta Acquisti.

L’ISEE in corso di validità è un requisito obbligatorio, ma la presenza di ulteriori condizioni può favorire l’accesso in graduatoria.

Carta Dedicata a Te e bonus estivo: possono coesistere?

La Carta Dedicata a Te, del valore di 500 euro, è una misura già nota e destinata, in via prioritaria, ai nuclei con almeno tre componenti e ISEE inferiore a 15.000 euro. L’erogazione avviene automaticamente, in genere tra settembre e ottobre, secondo i dati disponibili nei sistemi INPS e comunali.

Entrambi gli strumenti – il Bonus Estate e la Carta Dedicata a Te – rientrano nelle prestazioni sociali erogate attraverso il SIUSS, il Sistema Informativo Unificato dei Servizi Sociali. Questo è un dettaglio rilevante: le norme che regolano il SIUSS non consentono la cumulabilità di più prestazioni simili all’interno dello stesso nucleo familiare, se queste appartengono alla stessa categoria di sostegno all’inclusione sociale.

Quale misura prevale?

In assenza di un comunicato ufficiale, si possono trarre indicazioni dalle assegnazioni degli anni precedenti. In sintesi:

Le famiglie numerose (almeno tre membri) con ISEE sotto i 15.000 euro hanno alte probabilità di ricevere la Carta Dedicata a Te, come già avvenuto in passato.

I nuclei più piccoli, privi di figli o con ISEE sopra la soglia della carta, potrebbero non rientrare nei criteri per la Carta Dedicata a Te, ma risultare idonei al Bonus Estate, soprattutto se hanno vissuto situazioni lavorative instabili.

I percettori di NASPI, esclusi dalla Carta Dedicata a Te, potrebbero rientrare nel bonus estivo, sempre nel rispetto dei requisiti aggiornati.

In attesa di conferme ufficiali

Nonostante il quadro normativo indichi chiaramente l’esclusività di una sola misura per nucleo familiare, non è ancora stato chiarito in via ufficiale quale tra le due misure prevalga in caso di doppia idoneità. Si attende un chiarimento formale da parte dell’INPS, utile a evitare sovrapposizioni o esclusioni non comunicate.